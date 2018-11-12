40 خبيرا دوليا يشاركون فى ورشة عمل عن المياه والطاقة والغذاء بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن – ندى سليم

نظمت جامعة الزقازيق بالتعاون مع جامعة أسوان والهيئة الدولية للمياه exceed وهيئة التبادل والتعاون العلمى الآلمانى، ورشة عمل دولية بمدينة أسوان عن المياه والطاقة والغذاء فى دول حوض البحر المتوسط، وذلك بمشاركة 40 خبيرا دوليا ينتمون إلى 8 دول مختلفة خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر.

وبحسب بيان صحفى لجامعة أسوان، شهد افتتاح الورشة كلا من الدكتور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور نوربرت ديشتل رئيس الهيئة الدولية للمياه، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان.

وصرح الدكتور محمد هاشم منسق الورشة، بأن الخبراء المشاركين فى ورشة العمل يناقشون عدد من المحاور المختلفة، وهى العلاقة من المنظور المائى المتعلق بالطاقة والغذاء، وتحديات الحوكمة فى العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، والتكنولوجيات الملائمة للمياه والصرف الصحى فى البلدان النامية، والتكنولوجيا المتقدمة والحلول القائمة على الطبيعة من أجل ندرة المياه وإدارة الجفاف.

وأضاف أن محاور الورشة تتناول أيضا مياه الصرف الصحى وكيفية أداراتها، واحتياجات الطاقة لإمدادات المياه والزراعة واستخراج ونقل والتخلص من المياه وإنتاج الأسمدة والرى، وايضا تأثير الزراعة وتأثيرات استخدام الأراضى على نظم الطاقة المستقبلية، ونظم الطاقة الحضرية المستقبلية مع اعتبارات المياه والأمن الغذائى، والموارد المائية غير التقليدية فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث إن جامعة اسوان تشارك فى هذه الورشة الدولية التى تناقش موضوعا هاما وهو علاقة المياه والطاقة والغذاء والتى تعتبر مثلث الحياة، ولدينا عدد من الابحاث العلمية التى سوف نناقشها فى ورشة العمل، مشيراً الى اننا نتطلع الى الوصول الى توصيات هامة من هؤلاء الخبراء الدوليين المشاركين فى هذه الورشة من اجل وضعها ضمن الخطة البحثية لجامعة اسوان بهدف خدمة المجتمع.

ورشة عمل المياه والطاقة والغذاء بأسوان



ورشة عمل المياه والطاقة والغذاء بأسوان



ورشة عمل المياه والطاقة والغذاء بأسوان



ورشة عمل المياه والطاقة والغذاء بأسوان



ورشة عمل المياه والطاقة والغذاء بأسوان