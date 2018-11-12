30.7 مليار دولار مبيعات "على بابا" فى عيد العزاب بالصين

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ذكرت شركة "على بابا" عملاق التجارة الإلكترونية الصينى اليوم الاثنين أن مبيعات مهرجان التسوق لعيد العزاب على منصاتها للتسوق الإلكترونى بلغت 5ر213 مليار يوان (7ر30 مليار دولار).

وأضافت شركة "على بابا" - فى بيان اليوم - أن إجمالي المبيعات على منصاتها، بما في ذلك "تى-مول" و"تاوباو" أمس الأحد مثل زيادة سنوية بنحو 27% مقارنة بالعام الماضى حيث بلغت المبيعات 2ر168 مليار يوان (نحو 2ر24 مليار دولار).

وأطلقت "على بابا" مهرجان التسوق الإلكترونى السنوى لعيد العزاب يوم 11 نوفمبر عام 2009، وهو اليوم الذى يحتفل به العديد من الشبان الصينيين بوصفه عيدا للعزاب.

وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 19 ألف علامة تجارية أجنبية من 75 دولة ومنطقة شاركت فى مهرجان التسوق الإلكترونى لهذا العام فى الصين.