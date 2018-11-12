video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

30.7 مليار دولار مبيعات "على بابا" فى عيد العزاب بالصين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:18 ص
30.7 مليار دولار مبيعات "على بابا" فى عيد العزاب بالصين مجموعة على بابا
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت شركة "على بابا" عملاق التجارة الإلكترونية الصينى اليوم الاثنين أن مبيعات مهرجان التسوق لعيد العزاب على منصاتها للتسوق الإلكترونى بلغت 5ر213 مليار يوان (7ر30 مليار دولار).
وأضافت شركة "على بابا" - فى بيان اليوم - أن إجمالي المبيعات على منصاتها، بما في ذلك "تى-مول" و"تاوباو" أمس الأحد مثل زيادة سنوية بنحو 27% مقارنة بالعام الماضى حيث بلغت المبيعات 2ر168 مليار يوان (نحو 2ر24 مليار دولار).
وأطلقت "على بابا" مهرجان التسوق الإلكترونى السنوى لعيد العزاب يوم 11 نوفمبر عام 2009، وهو اليوم الذى يحتفل به العديد من الشبان الصينيين بوصفه عيدا للعزاب.
وأشارت الشركة إلى أن أكثر من 19 ألف علامة تجارية أجنبية من 75 دولة ومنطقة شاركت فى مهرجان التسوق الإلكترونى لهذا العام فى الصين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

25 مليار دولار حصيلة مبيعات "على بابا" فى 24 ساعة بفضل "يوم العزاب"

مبيعات على بابا 10 مليارات دولار بأول ساعة من يوم العُزاب

بابا الفاتيكان: الحصول على مياه نظيفة "حق إنسانى"

على بابا

الصين

عيد العزاب

مهرجان التسوق

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة