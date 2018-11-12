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24 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:14 م
24 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب المتهم وابنته - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى - عامر مصطفى
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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.
 
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار لطفي سالمان سالم عمر وعضوية المستشارين محمد حلمي قنديل وإيهاب حكيم ومحمد الفيصل.
 
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" و باسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة  سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة .
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على اثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن فقاموا بعقد العزم على قتله واستأجروا احدي الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله واخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا أربسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة .
 
اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة .
 

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