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وكيل تعليم الوادى الجديد يستقبل وفدا أوروبيا لبحث ربط التعليم الفنى بسوق العمل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:19 ص
وكيل تعليم الوادى الجديد يستقبل وفدا أوروبيا لبحث ربط التعليم الفنى بسوق العمل جانب من الحضور
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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استقبل الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد  وفد الاتحاد الأوربي وفريق عمل برنامج "TVET II" برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني وفريق الجودة بالوزارة، وذلك لمناقشة آليات ربط التعليم الفنى بسوق العمل ودعم مدرستى بلاط الزراعية والفرافرة الزراعية ببئرا للرى ممزوجًا بأحدث وسائل الري الحديثة، علاوة على تخصيص مناهج خاصة بالرى والتمور بالتعليم الزراعى بالوادي الجديد .
 
وقال التداوى فى بيان له، إن التعليم الفنى بالوادى الجديد هو الأول على مستوى الجمهورية في تطبيق منظومة الجودة كنظام يحتذى به، مؤكدا على أن هناك شراكة فاعلة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربى لمنظومة الجودة لمدارس التعليم الفنى بكافة الإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة.
 
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