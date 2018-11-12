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وفد صينى رفيع المستوى يغادر القاهرة لبكين بعد بحث التعاون المشترك

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:33 م
وفد صينى رفيع المستوى يغادر القاهرة لبكين بعد بحث التعاون المشترك مطار القاهرة الدولي
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين ، " XIAOKAITI YIMING  "رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمنطقة شينجيانج الصينية ، عائدا على رأس وفد إلى بكين بعد زيارة للبلد إستغرقت عدة أيام ، بحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات .
 
 
وصرحت مصادر بالمطار، أن الوفد التقى خلال زيارته مع عددا من كبار المسئولين والشخصيات بمجلس النواب، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والصين فى كل المجالات، على ضوء وصول هذه العلاقات إلى مرحلة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، على نحو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين، وتم بحث إمكانية زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
 
 
 
 

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