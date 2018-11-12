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وفد اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة يستكمل عمله بالوادى الجديد حتى الأربعاء

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:40 ص
وفد اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة يستكمل عمله بالوادى الجديد حتى الأربعاء محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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يستكمل وفد اللجنة العليا التابع لهيئة الخدمات الحكومية أعماله بمحافظة الوادي الجديد فى تقييم الأراضى التى سوف يتم طرحها على المستثمرين كفرص استثماريه متاحه بالمحافظه تمهيدا للإعلان عنها وطرحها أمام المستثمرين وكذلك لتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية بالمحافظة. 
 
َقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن اللجنة تستمر في عملها حتى يوم الأربعاء القادم حيث قامت بمعاينه قطعه أرض بمدينه الخارجة وذلك لتحديد قيمتها المالية تمهيدا لتخصيصها للبنك الأهلى.
 
وفي سياق متصل أعلنت المهندسة منى محمد على مدير عام المشروعات والتخطيط العمراني بالمحافظة انه تم الانتهاء من توصيل أبراج الاتصالات بطريق بغداد الاقصر بواقع  16 برج، مشيرة إلى انه قد تم البدء التجريبى فى خدمه الاتصالات والتى سوف تستمر لمده أسبوع كتجربه تمهيدا لاستمرار الخدمة بالطريق. 
 
وأكدت مدير التخطيط انه تم تدعيم المحافظة بعدد 57 برج اتصالات بتكلفه تجاوزت 113 مليون جنيه لتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة من شبكات المحمول وتم توزيعها بواقع 16 برج بطريق بغداد الاقصر و 19 برج بطريق باريس الشب و22 برج بطريق الداخلة الفرافرة البحرية.
 
 
 
 
 
 

 


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