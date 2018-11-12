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وزير قطاع الأعمال يكشف للنواب مصير شركة الحديد والصلب: ميعادنا شهر يناير

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:19 م
وزير قطاع الأعمال يكشف للنواب مصير شركة الحديد والصلب: ميعادنا شهر يناير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة القطاع وليس تصفية بعض الشركات كما يزعم البعض، قائلا: بقول للناس اللي بتتهمنا إننا عايزين نصفي الشركات لا إحنا جايين نشتغل.. ومش هنوقف حاجة.. ومش من مصلحتنا إن الشركات تقف.
 
وأشار توفيق، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، إلى أن شركة الحديد والصلب كانت تحقق أرباحا حتى عام 2009، وبعد هذا التاريخ بدأت تحقق خسائر فادحة، وتم إعداد دراسة فى عام 2014 من خلال استشارى عالمى من أجل وقف هذه الخسارة، ولكن هذه الدراسة لم تفعل حتى عام 2017، وتم بحث تطبيق الدراسة على الشركة فى عام 2018 ولكن فى هذا التوقيت أصبحت ظروف الدراسة مختلفة عن الماضى خاصة وأنه مضى عليها 4 سنوات وأصبحت غير مناسبة للتطبيق فى الوقت الحالى.
 
وأشار توفيق، إلى تحديث الدراسة مرة أخرى، ووفقا لها تم بالفعل إعادة تشغيل الأفران والماكينات بكامل طاقتها وبعد 3 شهور سيتم الحكم عليها، لافتا سيتم الحكم عليها فى نهاية شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن هناك خردة متراكمة فى المنصع منذ ما يقرب من 40 عاما حصيلة بيعها سيوفر ما يقرب من 7 مليارات جنيه سيتم توجييها فى التحديث والتطوير.
 
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الهدف هو ألا تحقق الحديد والصلب خسائر وأن يتم تأمين جميع العاملين بها ولكن لن يستمر وضع الخسارة، كما هو حيث تتكبد الحكومة خسائر تبلغ 900 مليون جنيه فى عام 2018 وهذا أمر مرفوض، لافتا إلى أن المصنع ينتج 140 ألف طن من أصل طاقة إنتاجية 1.2 مليون طن وهذا يعود للحالة المتردية وغيرها من الأسباب التى تجعل نزيف الخسائر مستمر.
 
 
 
 
 
 

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