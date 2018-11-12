video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال للنواب: 48 شركة بتخسر والدكر ميقدرش يقول صفوها

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:20 م
وزير قطاع الأعمال للنواب: 48 شركة بتخسر والدكر ميقدرش يقول صفوها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك اعتقادا عاما أنى مسئول عن القطاع العام، هذا ليس حقيقى، مؤكدا أنه مسئول عن جزء فقط.
 
وأضاف توفيق، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، إن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر.
 
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، أن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017، مؤكدا أن هذه الشركات تخسر منذ سنوات بل عقود، وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن الجمعية العمومية حين كانت تنعقد في الفترة الماضية لا يستطيع أى عضو منها أن يطالب بتصفية الشركة على الرغم من هذه الخسارة، لافتا: الدكر ميقدرش يقول صفوا الشركة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص ومفيش صناعات استراتيجية

اخبار البرلمان

اخبار اليوم

مجلس النواب

الشركات القابضة




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة