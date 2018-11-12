وزير قطاع الأعمال للنواب: 48 شركة بتخسر والدكر ميقدرش يقول صفوها

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك اعتقادا عاما أنى مسئول عن القطاع العام، هذا ليس حقيقى، مؤكدا أنه مسئول عن جزء فقط.

وأضاف توفيق، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، إن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، أن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017، مؤكدا أن هذه الشركات تخسر منذ سنوات بل عقود، وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن الجمعية العمومية حين كانت تنعقد في الفترة الماضية لا يستطيع أى عضو منها أن يطالب بتصفية الشركة على الرغم من هذه الخسارة، لافتا: الدكر ميقدرش يقول صفوا الشركة.