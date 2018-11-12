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وزير قطاع الأعمال: حصر ممتلكات شركات القطاع لإعادة هيكلتها لزيادة الإنتاج

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:50 م
وزير قطاع الأعمال: حصر ممتلكات شركات القطاع لإعادة هيكلتها لزيادة الإنتاج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتبت - هشام عبد الجليل
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم حصر ممتلكات الشركات التابعة للقطاع، تمهيدا لإعادة هيكلتها مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك العديد من المصانع المنشأة منذ الأربعينات من القرن الماضى على مساحات شاسعة وكبيرة.

 

وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعادة التطوير والهيكلة لا تتطلب هذه المساحة من الأراضى خاصة وأن الماكينات الجديدة تعطى إنتاجية مضاعفة وفى نفس الوقت لا تحتاج مساحة مكانية كبيرة وهذا يعنى ضرورة بحث الاستفادة من باقى الأراضى غير المستغلة لصالح هذه الشركات خاصة تلك التى تحقق خسائر فادحة سنويا.

 

وأكد الوزير، على أن التكنولوجيا الجديدة تحترم البيئة، فى الوقت الذى تعد فيه التكنولوجيا القديمة ملوثة للبيئة، ولهذا فغن التطوير سيكون له العديد من المميزات بداية من وقف نزيف الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وزيادة الإنتاج وأن تكون هذه المصانع صديقة لبيئة وفقا للتكنولوجيا الحديثة التى سيتم العمل وفقا لها.

 


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