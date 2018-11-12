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وزير قطاع الأعمال العام للنواب: 60 مليار جنيه إجمالى خسائر 48 شركة بالقطاع

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:40 م
وزير قطاع الأعمال العام للنواب: 60 مليار جنيه إجمالى خسائر 48 شركة بالقطاع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.

 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، أنه تم وضع خطة  للنهوض بالشركات الخاسرة ووقع الاختيار على 26 شركة من أصل 48 وتلك التى تحقق خسائر بنسبة تفوق 90% من إجمالى الخسائر.

 

وأشار توفيق، إلى أنه تم إرسال طلبات للشركات القابضة  من أجل مشاركة الوزارة بدراسة وافية حول النهوض بأوضاع هذه الشركات من خلال التحديات والفرص، وتم بالفعل إعداد دراسة وتقديمها للوزارة وسيتم إعادة هيكلة، متابعا: "أنا مش ساحر".


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