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وزير فى حكومة الظل العمالية: لا يزال بإمكان لندن وقف البريكست

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:00 م
وزير فى حكومة الظل العمالية: لا يزال بإمكان لندن وقف البريكست كير ستارمر وزير فى حكومة ظل العمال
كتبت رباب فتحى
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اختلف وزير بريكست فى حكومة الظل العمالية كير ستارمر مع موقف جريمى كوربين، رئيس حزب العمال بشأن إمكانية إجراء استفتاء ثان حول شروط اتفاق الخروج، وأصر على أن الفرصة لا تزال سانحة أمام استفتاء جديد، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. 
 
ورفض ستارمر وجهة نظر زعيم حزب العمال، التى تم التعبير عنها فى تصريحات لصحيفة ألمانية يوم الجمعة، بأن القرارات الوحيدة الباقية تتعلق بكيفية الخروج، وقال لـ "سكاى نيوز": "يمكن وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لكن السؤال الحقيقى ما هى القرارات التى سنواجهها خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة".
 
وجاء الإعلان عن موقف حزب العمال حيال بريكست بالتزامن مع قرار وزير النقل جو جونسون، بالاستقالة وترك الحكومة يوم الجمعة لتزيد بذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماى. 
 
وأدانت جاينين جريننج، وزيرة التعليم السابقة اليوم الإثنين، "فشل القيادة" فى كلا من حزب المحافظين والعمال فى الاتفاق حول خطة واحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى، وتوقعت ألا يمرر البرلمان خطة رئيسة الوزراء. 
 
وما زال من غير الواضح ما إذا كانت ستضع ماى تفاصيل خطة خروج بريطانيا النهائية أمام مجلس وزرائها يوم الثلاثاء، أو ستنتظر لمدة أسبوع آخر سعيا وراء المزيد من وحدة الصف، وذلك نقلا عن مصادر وزارية رفضت ذكر اسمها. 
 

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