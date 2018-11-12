وزير المالية: أرقام فلكية خرجت من مصر بسبب أزمة الأسواق الناشئة

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المستثمرين الأجانب سحبوا أرقاما فلكية من الاستثمار بأدوات الدين فى مصر عقب أزمة الأسواق الناشئة، ولكن لم يشعر أحد بهذه الأزمة بل بالعكس ارتفع الاحتياطى الأجنبى النقدى خلال الستة شهور الماضية، وذلك بسبب احتياطنا قبل بدء الأزمة، مضيفا: بدأ المستثمرون فى العودة مرة أخرى للاستثمار فى أذون الخزانة، بعدما اختبروا قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر خلال الأزمة، وكلما يسمع المستثمرون عن أى خبر إيجابى صادر من المؤسسات الدولية يعاودوا مرة أخرى لضخ استثمارات.

وأضاف معيط، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت فى إنهاء ما يزيد عن 35 ألف ملف نزاع ضريبى، ونستهدف زيادة عدد الملفات خلال الفترة المقبلة.

وانتهى اليوم الاثنين، المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على أن تبدأ غدا "الثلاثاء" المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر المقبل.