وزير الصناعة :الحكومة المصرية ملتزمة باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى

وأضاف نصار، أن الحكومة تسعى لأن يكون التطبيق الكامل العام المقبل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات الأوروبية، بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأوضح نصار، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد كذلك على التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للاتفاقية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتى الصناعة والمالية فيما يخص وضع السيارات، مضيفا أن الجانب الآخر للاتفاقية يخص عمل وزارة الصناعة في إطار التحرك بالتوازى مع تنفيذ الاتفاقية لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات فى مصر.

وأضاف وزير الصناعة، أن هناك إنتاجا لمكونات السيارات في مصر بأسعار مقبولة، وأن الوزارة تركز حاليا على زيادة الإنتاج في هذا الشأن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات اعتبارا من العام المقبل.