وزير الدفاع الكورى الجنوبى: إزالة 636 لغما بالمنطقة الحدودية للكوريتين

سول(أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الكورى الجنوبى جونج كيونج-دو اليوم الاثنين، إزالة 630 لغما أرضيا فى إطار عملية نزع السلاح بمنطقة الحراسة المشتركة على الحدود بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية بأن جونج أدلى بهذا التصريح خلال حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بموازنة الدولة المنعقد اليوم، حيث قال "بعد أن اتفقت الكوريتان على تحويل منطقة الحراسة المشتركة عبر الخط الفاصل العسكرى فى بانمونجوم إلى منطقة منزوعة من السلاح، أبلغ الجانب الكورى الشمالى بأنه أكمل عمليات إزالة 636 لغما بينما كانت منطقتنا خالية تماما من حقول الألغام".

يشار إلى أن الكوريتين أكملتا فى الـ20 من الشهر الماضى عملية إزالة الألغام من منطقة الحراسة المشتركة عبر الاتفاقية العسكرية ضمن إعلان بانمونجوم المشترك بين الكوريتين.

وأضاف جونج أن الجانبين أكملا عملية إزالة الألغام، وسحب القوات المسلحة والمعدات العسكرية من المنطقة.

وحول عدد مراكز المراقبة بين الجانبين، قال جونج أنه كان هناك 60 من مراكز المراقبة فى الجانب الجنوبى مقابل 160 وحدة فى الشمال.

وسبق أن بدأت الكوريتان عملية تفكيك مراكز المراقبة التى تعتبر من آثار الحرب الباردة بينهما، وستتم عملية تفكيك المراكز عبر مراحل، حيث يتوقع اكتمالها حتى نهاية الشهر الحالى، مع الاحتفاظ بمركز واحد لكلا الطرفين كنموذج وكمرجع تاريخى لحالة تقسييم البلدين.