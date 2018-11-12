video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية البريطانى يزور السعودية والإمارات لبحث أوجة التعاون

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:00 ص
وزير الخارجية البريطانى يزور السعودية والإمارات لبحث أوجة التعاون وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية البريطانى يزور السعودية والإمارات اليوم، حيث مع العاهل السعودى وولى عهده وقادة آخرين بالمنطقة لبحث أوجة التعاون بين الدولتين.
 
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.
 
ونقل المبعوث البريطاني لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى.
 
 
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسة "العموم": سنرفض خطة "ماى" حال أبقت بريطانيا محاصرة فى الاتحاد الجمركى

ملكة بريطانيا تطلق احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى

بريطانيا

السعوديه

الامارات

اخبار السعوديه

اخبار الامارات

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة