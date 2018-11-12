وزير الخارجية البريطانى يزور السعودية والإمارات لبحث أوجة التعاون

وكالات الأنباء

أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية البريطانى يزور السعودية والإمارات اليوم، حيث مع العاهل السعودى وولى عهده وقادة آخرين بالمنطقة لبحث أوجة التعاون بين الدولتين.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

ونقل المبعوث البريطاني لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.