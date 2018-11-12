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وزير التنمية المحلية: نعدل الأحوزة العمرانية كل 5 سنوات

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:57 م
وزير التنمية المحلية: نعدل الأحوزة العمرانية كل 5 سنوات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب محمود حسين
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك لجنة حكومية مشكلة من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والقوات المسلحة، لمراجعة وتعديل الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن التعديل على الأحوزة العمرانية يتم كل خمس سنوات.
 
وأضاف شعراوى ، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن سرعة اعتماد الحيز العمرانى للمحافظات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه  بخصوص الأحوزة العمرانية، يتم التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان، "وأنجزنا حوالى 83 % من المخطط الاستراتيجي للأحوزة العمرانية، وبعد 2011 حصل تعديات بصورة كبيرة ومخيفة، وما لا يقل عن 120 ألف فدان تم إخلائها على مستوى الجمهورية".
 
وتابع الوزير قائلا : " المفروض الأحوزة العمرانية يتم تعديلها  كل خمس سنوات ، وما نقوم به حاليا تعديل وليس أحوزة جديدة، وحليا يتم التصوير الجوى شهريا لتحديد مخالفات ارتفاعات المبانى، وتم تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان والقوات المسلحة ، لدراسة وضع التكتلات السكنية التى حدثت خارج الحيز العمرانيى لمعرفة ما سيتم بشأنها، واللجنة ستختص بوضع الأحوزة العمرانية، وريما تأخذ بعض الوقت لأنه يتم تصوير كل المناطق".
 
 
 
 
 
 
 
 

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