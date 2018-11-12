وزير التنمية المحلية: نحاول إعادة زراعة الأشجار المثمرة فى الشوارع مرة أخرى

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك محاولات لإعادة زراعة الأشجار المثمرة فى الشوارع مرة أخرى، وذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن استراتيجية الحكومة فى زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع.

وأضاف شعراوى، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن هذه الاستراتيجية كانت موجودة فى الماضى، وأحجم المحافظين عنها بسبب محاسبة الجهاز المركزى للمحاسبات لهم عن الثمار الموجودة بها مما جعلهم يحجمون عن زراعتها لصالح أشجار غير مثمرة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه فور وصول بعض الشكاوى بشأن بعض مواقف الجيزة تم تغيير كل مديرى المواقف بالمحافظة، وإحالة أحد الموظفين للنيابة، وذلك بعد ورود شكوى احد النواب فى هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة للبرلمان اليوم شهدت مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية بشأن الطرق الداخلية، ومشكلة القمامة، واستراتيجية الحكومة فى زراعة الأشجار المثمرة.