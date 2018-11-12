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وزير التنمية المحلية: الحكومة اتخذت كل الاحتياطات لمواجهة السيول والأمطار

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:16 م
وزير التنمية المحلية: الحكومة اتخذت كل الاحتياطات لمواجهة السيول والأمطار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب محمود حسين
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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومنع تكرار مشاكل السيول مرة أخرى.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "خلال السنوات الماضية كانت السيول تمثل بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، وكان فيها خسائر كبيرة سواء على المستوى المادى أو البشرى، وخلال السنة الحالية تم التنسيق مع وزارة الرى واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تكرارها، وأنشانا مخرات سيول فى كل المحافظات، وفى هذه السنة انحسرت السيول فى البحر الأحمر وبعض المحافظات ومخرات السيول نجحت فى تحميل المياه للطرق المخصصة لها، والقيادة السياسية تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجو إدارة مركزية تعمل على مدار 24 ساعة سواء فى مجلس الوزراء أو الوزارة أو المحافظات، وفى كل محافظة مأو ركز، ويتم التنسيق مع وزارة الرى والعاملين بالوزارة والمحافظات للإبلاغ عن سقوط الأمطار والسيول، قائلا: "فى محافظتى دمياط كفر الشيخ من المحافظات زادت فيها الأمطار الشهر اللى فات وتم التعامل معها وبعد نصف ساعة تم نشر صور أنه تم رفع المياه والتعامل معها، وخلال الفترة المقلة إن شاء الله ميحصلش حاجة تانى".

ووعد وزير التنمية المحلية بإرسال الخطة التفصيلية لمواجهة السيول والأمطار لمجلس النواب.

 

 

 


 
 
 
 
 
 

 


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