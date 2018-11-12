وزير التعليم العالى يستقبل السفير البريطانى الجديد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والإنجليزية.. جاء ذلك خلال لقائه اليوم جيفري آدامز سفير بريطانيا الجديد لدى جمهورية مصر العربية خلفًا لجون كاسن؛ لبحث أوجه التعاون الثقافى والعلمى بين البلدين، بمقر الوزارة.

وأشار الوزير إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها المميزة مع بريطانيا وحرصها الدائم على دعم هذه العلاقات واستمرارها، مشيدًا بنجاح برنامج منح "نيوتن مشرفة" للشراكة بين الحكومتين المصرية والبريطانية، الذى يهدف إلى دعم التعاون البحثي وجميع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التى تواجه مصر فى مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وتنمية القدرات الفردية من خلال فرص التدريب والتطوير الدولية؛ مما يساهم فى تنمية قدرة مصر على البحث والابتكار.

وقد بحث الجانبان سبل دعم علاقات التعاون العلمي المشترك بين الجامعات المصرية والإنجليزية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، فى مجال التعليم العالى.

ومن جانبه، أكد السفير البريطانى على استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقــاء د. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات.