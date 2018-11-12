وزير التعليم العالى يؤكد ضرورة تمويل المشروعات البحثية المساهمة فى حل المشكلات

وائل ربيعى

عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. عماد حجازي المدير التنفيذي للصندوق، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

في مستهل الجلسة أكد الوزير على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات البحثية التي تساهم في حل المشكلات القائمة في المجتمع المصري، وفي التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر 2030، مشيراً إلى إمكانية قيام الصندوق بفتح المجال أمام طلاب المدارس بتخصيص منح للباحثين الصغار لتنمية مهاراتهم فى البحث العلمي.

وافق المجلس على إطلاق منحة " مواجهة التلوث" وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر إطلاق طاقات المصريين باستخدام البحث العلمي لحل المشكلات البيئية، والحد من معدلات التلوث، بهدف تحفيز الباحثين للتقدم بمقترحاتهم في المجالات المحددة التي وردت من وزارة البيئة.

كما وافق المجلس على مد فترة العمل بمشروع مراكز التميز العلمي والذي يتكون من 19 معمل بحثي بالمركز القومي للبحوث، والممول بمنحة قدرها 5 ملايين جنيه، بهدف تحسين المعامل البحثية بالمركز.

ووافق الصندوق أيضاً على تمويل مشروع بحثي ضمن برنامج دعم الأبحاث، بقيمة تصل إلى مائة ألف جنيه، وتمويل 6 مشروعات ضمن برنامج شباب الباحثين بقيمة إجمالية مليون ونصف للمشروع الواحد ، وتمويل مشروع بحثي في برنامج تلبية احتياجات المجتمع بقيمة ثلاثة مليون جنيه.