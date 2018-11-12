وزير الأوقاف: لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة لتقييم وتحديث برامجها

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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية اللجنة العليا لضمان الجودة التى قرر تشكيلها بالوزارة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير، لتقييم أعمال وبرامج الوزارة القائمة فى مختلف المجالات، والعمل على تحديثها وتطويرها، والإسهام في برامج التدريب والتأهيل.

وقال وزير الأوقاف - فى بيان اليوم الإثنين - إن تلك اللجنة سيتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.

وأضاف أن اللجنة العليا لضمان الجودة تهدف لوضع مقاييس جودة الأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها في مجالات الدعوة وتجديد الخطاب الديني، وإدارة شئون وأعيان الوقف، والشئون المالية والإدارية والقانونية وخدمة المجتمع، إضافة إلى مجال النشر والتواصل الإلكتروني والحوار الحضاري والإنساني .

وأشار إلى أنه سيتم اختيار نخبة وطنية متميزة ومتخصصة فى كل مجال من مجالات عمل اللجنة للإفادة من خبراتهم في قضايا الحوكمة ووضع مقاييس للجودة قابلة للقياس، ورفع الكفاءة، ومراقبة الأداء وتقييمه في مختلف المجالات، وقصد الارتقاء بمستوى الأداء والوصول به إلى أقصى درجات التمييز والإبداع في مختلف مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها.