وزير الآثار يتفقد المتحف المصرى بالتحرير للاحتفال بـ116 عاما على افتتاحه.. صور

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، المتحف المصرى بالتحرير، للوقوف على الاستعدادات النهائية لإقامة فاعلية الاحتفال بمرور 116 عاما على افتتاحه.

وأوضحت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، أن فريق عمل المتحف يعمل على قدم وساق لإنهاء كافة التجهيزات والإجراءات المتخذه لإقامة حفل عيد ميلاد المتحف واستقبال الضيوف.

وأضافت مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، أن وزير الآثار تفقد أيضا أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفى لبعض قاعات العرض بالمتحف، والتى سيتم افتتاحها يوم عيد ميلاده الـ116 والتى ستكون ضمن سيناريو العرض المتحفى الجديد للمتحف بعد نقل مجموعة الملك توت عنخ آمون كلها إلى المتحف المصرى الكبير.