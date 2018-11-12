وزيرة السياحة البلغارية تزور مصر قريبا على رأس وفد من كبار منظمى الرحلات

تستعد وزيرة السياحة البلغارية نيكولينا أنجيلكوفا، لزيارة مصر قريبًا على رأس وفد من كبار منظمي الرحلات من بلغاريا إلى مصر، حيث أكدت الوزيرة البلغارية وجود رغبة لدى المستثمرين في بلادها للاستثمار السياحي في مصر .

ويأتى ذلك كإحدى نتائج مشاركة مصر فى بورصة لندن للسياحة الدولية، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة نظيرتها البلغارية وذلك لبحث سبل التعاون في مجال السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضًا مفصلاً عن العديد من فرص للاستثمار السياحي فى مصر، خاصة في منطقتي البحر الأحمر والساحل الشمالى، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي ملف السياحة اهتمامًا كبيرًا.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق تطوير الفنادق الذى يساهم فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى في مصر، ويهدف إلى مساعدة الفنادق التي تواجه صعوبات عبر جذب استثمارات محلية وأجنبية.

وقد أبدت وزيرة السياحة البلغارية اهتمامًا بهذه الفكرة، وأشارت الى رغبتها في إقامة كيان مماثل له في بلادها لتقديم الدعم للفنادق.