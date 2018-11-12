هيئة الاستثمار: إنشاء 4 مناطق حرة جديدة وتفعيل التصويت الألكترونى

كتب عبد الحليم سالم- منى ضياء تصوير عمرو مصطفى

أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة إنه تم تفعيل التصويت الألكترونى فى الجمعيات العمومية، بجانب ما تشهده الهيئة من تحول إلكترونى كامل.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، اليوم أن الهيئة أنشأت 4 مناطق استثمارية جديدة فى الصف وبنها، وميت غمر، وأسوان والأخيرة تعد الأكبر فى الشرق الأوسط بجانب المنطقة الحرة فى نويبع.

وأشار إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى شددت على أهمية منح تسهيلات للشركات الراغبة فى الانتقال للمناطق الحرة بهدف زيادة الصادرات، علاوة على خضوع الشركات التى يتم تأسيسها للاجراءات الرقابية منعا للتلاعب، ومنح أحقية لأي مستثمر أجنبى فى تأسيس شركته بدون شريك مصرى.