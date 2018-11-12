هانى شاكر: حمو بيكا ومجدى شطة لا علاقة لهما بالفن وأخذا أكبر من حجمهما

كتب أيمن رمضان

قال أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن تدخله فى قضية "حمو بيكا ومجدى شطة"، جاء على خلفية ما أثير حولهما والجدل الذى دار على السوشيال ميديا بشأنهما، مشدداً على أن النقابة كان يجب أن يكون لها دور، وتابع: "اللى خلانى أتدخل حالة الهبوط والتدنى اللى شايفها.. الولاد دى أخدوا أكتر من حجهم بكتير.. والسوشيال اتكلمت كتير عن الولاد دول.. فلازم النقابة يكون ليها دور".

وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on e"، أنه اكتشف أنهما غير مدرجان فى نقابة المهن الموسيقية، ولم يحصلا على تصاريح بالغناء مطلقاً، وتابع: "لا علاقة لهما بالمزيكا نهائياً"، لافتاً إلى أن ذلك كان دافع للنقابة أن يتم مواجهة مثل هذه الأمور التى حدثت من الطرفين.

وأكد الفنان هانى شاكر، أن ما يقدماه لا علاقة له بالفن والغناء نهائياً، وتابع: "الناس مش مصدقة وكان فيه ناس فاكرة أن الموضوع مش جد.. وده خلى جزء كبير من الموضوع تريقة".

وشدد "شاكر"، على أن الله سبحانه وتعالى يحمى مصر، ولذلك تجد أبناء مصر المخلصين يتفاعلون بقوة تجاه أى ضرر يلحق بالبلاد فى كافة المؤسسات.