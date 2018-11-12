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ننشر متوسط أسعار حلوى المولد فى الأسواق للموسم الحالى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:00 ص
ننشر متوسط أسعار حلوى المولد فى الأسواق للموسم الحالى حلوى المولد _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ينشر "اليوم السابع" متوسط أسعار حلوى المولد هذا العام فى الأسواق، بعد أن أعلنت  وزارة التموين تحديد أسعار حلوى المولد فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

أسعار حلوى المولد

لفة 3 قرص مشكل تتراوح ما بين 25- 28 جنيها

2 قرص حمصية ما بين 14 - 16 جنيها

قرص حمص مسكر 11-13 جنيها

قرص لوزية  ما بين 39-41 جنيها

قرص بندقية ما بين 40- 42 جنيها

قرص كاشو  55 جنيها

قرص فسدقية بـ 56 جنيها

طبق فولية كبير بـ 35 جنيها

 

طبق سمسمية كبير بـ 34 جنيها

طبق حمصية صغير 16-ـ 18 جنيها

طبق مشبك ما بين 20-22 جنيها

طبق بسيمة بندق صغير بـ 24-26 جنيها

طبق جوز هند فسدق صغير بـ 30 جنيها

طبق نوجا بندق ما بين 12- 14 جنيها

طبق جيلي فواكة بـ 10 جنيها

طبق مشمشية جوز هند بـ 26 جنيها

 

أنواع أخرى من حلوى المولد

طبق ملبن حبل عين جمل صغير ما بين 30-ـ 32 جنيها

طبق ملبن بندق صغير بـ 30 جنيها

طبق ملبن فسدق صغير بـ 40 جنيها

طبق ملبن فسدق كبير بـ 80 جنيها

طبق دومية بندق بـ 18 جنيها

 

يشار إلى أن أسعار العلب الجاهزة تبدأ من 45 جنيها للكيلو وتصل إلى أرقام كبيرة بحسب نوع المنتجات فى داخلها وكذلك الشركات المنتجة وحسب وزنها، كما أن الأسعار السابقة تختلف من شركة منتجة إلى أخرى.


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