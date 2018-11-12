video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب العلميين: نمثل 70% من العاملين بالتحاليل الطبية ولو انسحبنا منه لتوقف

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:00 ص
نقيب العلميين: نمثل 70% من العاملين بالتحاليل الطبية ولو انسحبنا منه لتوقف السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن الجدل بين العلميين والأطباء سيظل قائما لحين صدور قانون مزاولة المهن العلمية، والذى سيحدد بوضوح وبقانونية كاملة ما هى المجالات التى يشغلها العلميون فقط، والمجالات المحظور دخول أحد بها من أى مهنة أخرى غير العلميين، وما يمكن للعلميين وغيرهم العمل بها، خاصة أن هناك أعمالا من المستحيل أن يتم ممارستها دون العلميين، مثل الحقن المجهرى والتحاليل الطبية.

وأضاف المليجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": تلقائيا العلميين يمثلون 70% من العاملين فى التحاليل الطبية، وانسحاب العلميين من هذا المجال يعنى توقفه، لأن الأطباء ليسوا متفرغين أو مؤهلين للعمل بها، والتحاليل تتطلب تأهيلا علميا بكليات العلوم.

وأوضح أنه تواصل مع النائب محمد القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، لدعم نظر قانون مزاولة المهن العلمية، ومناقشته تمهيدا لإقراره، للحفاظ على المهن العلمية من الدخلاء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب العلميين: زيادة 60 % فى تحصيل الاشتراكات خلال العامين الماضيين

نقيب العلميين

نقابة العلميين

التحاليل الطبية

قانون مزاولة المهنة




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

رمضان صبحى يوضح حقيقة مفاوضات الأهلى للانضمام لصفوف الأحمر

رمضان صبحى يوضح حقيقة مفاوضات الأهلى للانضمام لصفوف الأحمر

علماء أمريكيون يطورون ملابس ذكية يمكنها تخزين الشحن

علماء أمريكيون يطورون ملابس ذكية يمكنها تخزين الشحن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة