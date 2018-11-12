نقيب الزراعيين: إنشاء قاعدة بيانات بالنقابة للمواصفات الفنية للكود الزراعى المصرى

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه سيتم الاستفادة من مقار نقابة الزراعيين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار نحو تحقيق نهضة زراعية شاملة، عن طريق الوصول إلي كل حقل للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، لرصد هموم الفلاح والمزارع المصرى، لوضع خارطة طريق تساعد الدولة المصرية في حل مشاكل القطاع الزراعي المصري وتستفيد منها الحكومة فى التخفيف من الضغوط التي تتعرض لها بسبب حجم المشاكل التي تعترض تطوير القطاع الزراعى.

وأضاف خليفة، فى بيان، أن النقابة ستشكل لجان علمية من المتخصصين والخبراء في كافة المجالات الزراعية حيث عمل مخطط عام لتحديد وتدقيق ورصد مشاكل القطاع الزراعي بالإستعانة بعدد من الخبراء المصريين الوطنيين بالمراكز العلمية المتخصصة والجامعات المصرية بما يمكن من وضع حلول غير تقليدية لكل مشاكل تواجه تطوير هذا القطاع وتتوافق مع حجم التحديات الراهنة، موضحا أهمية التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية،بدلا من العمل بنظام الجزر المنعزلة.

وأشار إلي أنه سيتم تحديد المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، لتكون نموذج يرفع من مستوي العمل في القطاع الزراعي إعتمادا علي المنافسة التي تحقق النجاح للتنمية الزراعية والقطاعات الأخرى المرتبطة به ومنها الصناعات الغذائية المعتمدة علي الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني لزيادة القيمة المضافة من عمليات التصنيع بدلا من التوجه نحو تصدير المواد الخامة وإستيراد المنتجات الغذائية من الخارج وهو ما لا نستهدفة في مجال تحقيق التنمية المستدامة المرتبطة بآليات واضحة للتطوير والتنمية وتوفير فرص العمل لجميع الفئات من المواطنين وخاصة الشباب.

وشدد نقيب الزراعيين علي أهمية تحقيق رؤية الدولة في التوسع الافقي بما يرفع من كفاءة الموارد المائية والارضية من خلال إستغلال الميزة النسبية للأراضي الجديدة في ضبط إستخدام المياه الجوفية بأعلي كفاءة تفوق الدول المتقدمة لأننا نملك إرادة النجاح بالإضافة إلي إعتماد تركيب محصولي يناسب هذه الموارد ويحقق أعلي عائد ويوفر فرص العمل ويحقق جذب مواطني الدلتا إلي الأراضي الجديدة في الظهير الصحراوي بمختلف المحافظات من خلال تشكيل لجان مشتركة بين معاوني الزراعة بالنقابة والفلاحين لحل مشكلات الفلاح المصري في اطار دور النقابة المهني والشعبي والخدمات العامة والارتقاء بمستوي الخدمات الزراعية بدلا من العمل بنظام الجزر المنعزلة.

وشدد نقيب الزراعيين علي أهمية تطوير العمل النقابي بما يضع النقابات المهنية أمام مسؤولياتها المجتمعية في إفراز كيانات خبيرة في مختلف المجالات تنسق مع القطاع الخاص والمخلصين لهذا الوطن لإقامة مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، والتوسع فى إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي من خلال قاعدة بيانات وضوابط واضحة للتعامل مع هذه المشروعات بعيدا عن إستنزاف الوقت والمال بما ينعكس علي مشروعات إنتاجية ترتبط بتوقيات زمنية تحقق النهضة في مجالات التنمية المستدامة.

ولفت خليفة إلي أهمية إرتباط المشروعات الزراعية بدراسات جدوي تتوافر فيها إرادة النجاح للمشروع وفقا لمعايير الشفافية التي تدعمها الدولة وتجد فيها صدي لدي متخذي القرار إعتمادا علي ان هذه المشروعات تستهدف تحقيق جميع جوانب المشروع الاقتصادي التنموي من خلال استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لجميع الجوانب قبل الشروع الفعلى فى إقامتها.

ولفت نقيب الزراعيين الي انه سيتم انشاء قاعدة بيانات بالنقابة تشمل المواصفات الفنية المعتمدة لاصدار الكود الزراعي المصري ووضع ضوابط لتنفيذ المشروعات الزراعية الانتاجية ترتبط بتوقيتات زمنية موضحا انه سيتم ايضا تشكيل لجان مشتركة بين النقابة ومجالس المحاصيل وغرف التصدير والشركات الكبري والقطاع الخاص لوضع خطط استثمارية محددة للتوسع في الانتاج الحيواني والداجني السمكي.