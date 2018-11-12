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نقابة الصحفيين تتلقى خطابا من عمرو الليثى بغلق جريدة الخميس

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:18 م
نقابة الصحفيين تتلقى خطابا من عمرو الليثى بغلق جريدة الخميس الإعلامى عمرو الليثى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس
محمد صبحى
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تلقت نقابة الصحفيين اليوم خطابا من الإعلامى عمرو الليثى، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس، يتضمن إخطار النقابة بتوقف الجريدة عن الصدور بدءا من شهر يناير المقبل، نظرا لارتفاع تكلفة الطباعة والورق.

وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، فى تصريحات له، إنه تلقى خطابا من عمرو الليثى يؤكد فيه توقف جريدة الخميس عن الصدور، كما اتصل به الليثى هاتفيا ليؤكد استعداده لتدخل النقابة لضمان حقوق الزملاء وصرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين العاملين بالجريدة.

 


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