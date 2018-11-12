نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

كتب أحمد عرفة

تزامنا مع الزيارة التى يجريها وزير الخارجية سامح شكرى، للبحرين، والمؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، للحديث حول تمسك الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب، بالشروط الـ13 التى حددها للحوار مع قطر، يعيد "اليوم السابع" نشر الشروط الـ13 من جديد.

وحتى الآن لا زالت تصر قطر فى سياساتها المتعنتة بشأن رفض الالتزام بالشروط الـ13 التى أعلنها دول الرباعى العربى، وتصر على الاستمرار فى سياساته الداعمة للجماعات الإرهابية، والتحريض ضد دول المنطقة.

وتضمنت الشروط الـ13 التى حددتها دول الرباعى العربى..

خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرد أى عنصر من الحرس الثورى موجود على أراضيها

عدم إقامة أى نشاط تجارى مع إيران يتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها الموجود على أراضيها

إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكرى معها

إغلاق قناة الجزيرة المتهمة بإثارة الاضطرابات فى المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين

إغلاق كافة وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر

وقف التدخل فى الشئون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعدم تجنيس مواطنين تابعين لهذه الدول وطرد من سبق أن جنستهم، تسليم المطلوبين المتهمين بقضايا إرهاب والموجودين على الأراضى القطرية

الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التى تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية

قطع علاقات الدوحة مع جماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة وداعش، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب التى أعلنت عنها الدول الأربع والولايات المتحدة، تقديم معلومات تفصيلية تتعلق بالمعارضين الموجودين على الأراضى القطرية وتلقوا دعماً منها والذين هم مواطنون تابعون لهذه الدول الأربع

تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلى لعام 2014

على قطر أن تدفع تعويضات لهذه الدول عن أى ضرر أو ما تكبدته من مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب سياستها

على قطر تنفيذ هذه المطالب خلال عشرة أيام

تقديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات

سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة التالية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات