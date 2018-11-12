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"نجوم الثريا" تزين ليالى الوطن العربى طوال شهر نوفمبر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:30 ص
"نجوم الثريا" تزين ليالى الوطن العربى طوال شهر نوفمبر نجوم - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تزين نجوم الثريا سماء المنطقة العربية بعد بداية الليل حتى الفجر وذلك فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة طوال شهر نوفمبر .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن عنقود الثريا والذى يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع سيكون مشاهدًا ليس فقط فى الوطن العربى بل فى كل مكان من القطب الشمالى إلى أبعد نقطة فى أمريكا الجنوبية .

وتابع التقرير أن هذا العنقود النجمى يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابى المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهوله باستخدام نجوم الجبار فعندما يتم رسم خط وهمى من النجوم الثلاثة فى الجبار فى الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى اليمانية وسوف نصل إلى نجم أحمر براق يسمى "الدبران" وبالقرب من هذا النجم يقع عنقود الثريا .

وأشارت إلى أنه بشكل عام فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية، تكون "الثريا" ظاهرة طوال الليل بالتزامن مع أواخر فصل الخريف والانتقال نحو فصل الشتاء ويمكن بسهولة تخيل الثريا كلطخة متجمدة على قبة سماء الليل .


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