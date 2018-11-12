نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول استعدادًا للأمطار

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللـــواء أحمـــد فـــؤاد نائب محافظ القــاهرة للمنطقــة الجنـوبية، أنه وجه رؤســاء الأحيــاء بضرورة اتخاذ كــل الإجــراءات اللازمة، ورفع درجــة استعــداد غــرف عمليــات الأحيــاء لمــواجهة مــوسم الأمطــــار والســيول ومتــابعــة هيئــة الأرصــاد .

وأضاف نائب محافظ القاهرة فى بيان، أنه تم التــأكــد مــن تـوافــر اللوادر وسيــارات شفـط الميــاه والمــرور الــدورى علــى بالوعات الصرف الصحى ووضع عــلامات إرشــادية عليها.

وأضاف نــائب المحافظ أن المنطقــة الجنـوبية بها 4 مخرات للســيول بحلـــوان حيث تــم رفــع المخلفــات ووضــع صناديق القمــامـة أول المخــر بكفــر العلــو وفــى المعصـــرة تـــم تطهــير الجــــزء الخـرسانى والتــرابـى وبالنسبة لحــى مــايــو تــم تغــيير مخــر السـير القــديم حـيث إنـه مــأهول بالسكان أما حــى طــرة يبــدأ مخــر السير فيـــه من محمية وادى دجلــة حتى الأوتــوستراد مؤكدًا التعــامل الفــورى مــع أى مستجدات بالتنسيق مع هيئة نظــافــة القــاهرة ووزارة المــوارد المــائية والــــــرى .