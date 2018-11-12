نائب محافظ الإسكندرية: إنشاء شنايش جديدة لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل شركة الصرف الصحى والأحياء لحل المشاكل التى واجهتها بعض الأماكن فى تصريف الأمطار على أرض الواقع، من حيث أعمال تطهير الشنايش ورفع وتجريف الأتربة، وكذا إنشاء وزيادة عدد شنايش جديدة بالأماكن التى تفتقر إلى وجود شنايش بها لتستوعب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم إنشاء 3 شنايش جديدة بحى شرق شملت عدد شنيشة بشارع مدرسة الظاهرية، وعدد 2 شنيشة بشارع إبراهيم الشريف بجوار شركة النقل. وأيضا تم وضع حل لمشكلة تصريف مياه الأمطار بمنطقة أول كوبرى الطريق الدولى بنطاق حى المنتزة أول، حيث تم تكليف رئيس الحى بالبدء فى إنشاء عدد من الشنايش على الفور بالمنطقة.

وأكد نائب المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى أحياء المحافظة والأجهزة المعنية للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار والنوة القادمة، حيث إنه من المتوقع سقوط امطار غزيرة غدا

من جانبه، كلف السكرتير العام رؤساء الأحياء بالإفادة بمدى تجهيز سيارات ومعدات الصرف الصحى كلا فى نطاقه، مشددا عليهم بمتابعة تنفيذ خطة تطهير الشنايش والمطابق بجميع المناطق التى تم رصد تجمع لمياه الأمطار بها خلال الأيام الماضية، ومراجعة شبكات ومحطات الصرف الصحى وتفقد اى مشكلة فى محطات الرفع ومراجعة مناسيب الأمطار. وكذا تم التشديد عليهم بالتأكد من تمركزات وانتشار سيارات ومعدات الصرف على مستوى الاحياء وجعلها فى حالة استعداد تام.

وكلف شركة نهضة مصر بالتنسيق مع أعمال تطهير الشنايش التى تتم بحيث يتم أعمال تجريف ورفع الاتربة ونواتج التطهير بصفة مستمرة متوازية مع اعمال التطهير.

كما وجه السكرتير العام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق التام مع رؤساء الاحياء لمتابعة أى احتياجات خاصة بمعدات الصرف الصحى بالاحياء وتوفيرها فى الحال.

وقد قام نائب المحافظ بجولة تفقدية يرافقه اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة بأحياء شرق ووسط والمنتزة لمتابعة تنفيذ خطة تطهير الشنايش التى تقوم بها شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء، وكذا أعمال إضافة شنايش جديدة فى المناطق الأكثر احتياجا لمنع تكرار تراكم مياه الأمطار، وذلك استعدادا للنوة القادمة.

وجاءت الجولة بحضور اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، وبهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، وحمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزة اول، ووليد عبد العظيم الاستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.