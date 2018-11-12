نائب رئيس جامعة كفر الشيخ : إعادة الانتخابات فى 6 كليات اليوم

ستشهد 6 كليات بجامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين انتخابات الإعادة فيها لعدم اكتمال النصاب القانونى ”50%+1"، تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، لاختيار أعضاء اللجان على مستوى الكليات الستة، مع الالتزام بعدم استخدام الشعارات الدينية والسياسية.

وتنافس بانتخابات اتحادات الطلاب 928 طالبا وطالبة فى 9 كليات بالجامعة لتشكيل إتحاد طلاب الجامعة، اليوم الأحد، بينما حسمت الانتخابات فى 8 كليات بالتزكية.

وفتحت لجان التصويت أمام الطلاب لاختيار أعضاء اللجان على مستوى الكليات حيث بلغ العدد الإجمالى للمرشحين بلجنة الأسر بالكليات 19 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد المرشحين باللجنة الفنية 134، وعدد 141باللجنة الرياضية، و135مرشحاً باللجنة الثقافية، أما لجنة الجوالة والخدمة العامة فتقدم لها عدد 120 طالبا وطالبة، وعدد 146 للجنة الاجتماعية والرحلات، فى حين تقدم 133 مرشحاً باللجنة العلمية والتكنولوجية على مستوى كليات الجامعة.

قال الدكتور عبدالرزاق يوسف دسوقى، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، لـ"اليوم السابع" تم فرز الأصـوات، مساء أمس فى 3 كليات لاكتمال النصاب القانونى فيها وهى كليات "طب بشرى وعلوم وثروة سمكية" وستعاد الانتخابات فى 6 كليات وهى ”الآداب، وطب الأسنان، والتجارة، وتمريض، وحاسب آلى، وكلية الزراعة"، اليوم الاثنين، ويجرى انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر. وتنتهى الانتخابات باختيار رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.

من جانبه، دعا الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، الطلاب إلى المشاركة بجدية فى انتخابات الاتحادات فى إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، مطالبًا بعدم استخدام أى شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الإنتخابية، وأن يكون المعيار الرئيسى فى الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية بالجامعات المصرية.