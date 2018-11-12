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نائب الإسكان: طرح حصص شركات حكومية فى البورصة لا يكفى لتطوير القطاع العام

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:59 م
نائب الإسكان: طرح حصص شركات حكومية فى البورصة لا يكفى لتطوير القطاع العام اسهم _ أرشيفية
كتبت- منى ضياء
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قال النائب محمد اسماعيل نائب رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات لتغطية خسائرها وتحقيق أرباح.

وقال نائب رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال فعاليات مؤتمر "نحو شراكة فعاله وعادلة بين القطاعين العام والخاص" اليوم الاثنين، إن طرح الشركات لا يجب أن يقتصر على الشركات الخاسره فقط، فيجب أن يضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، لافتا إلى أن هناك قطاعات حققت أرباحا على صعيد شركات القطاع الخاص بينما شركات القطاع العام العامله فى نفس القطاعات واجهت خسائر كشركات الأدوية.

وطالب اسماعيل بضرورة تحسين نظم الإدارة، لافتا أن عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها وبالتالى هناك بطالة مقنعة ضاربا مثال بقطاع المقاولات الذى يحقق أرباحا كبيرة فى ظل توسع الدولة فى مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية فى مشروعات المدن الجديدة، ولكن فى الوقت ذاته تواجه شركات الحكومة كمختار إبراهيم مثلا أزمات تعثر وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها فلابد من إعادة هيكلة هذه الشركات.

 

 


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