موجز 10 مساء.. مدبولى يبحث مع منتجى البطاطس منع تكرار أزمة الارتفاع الأسعار

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتماعاً اليوم مع أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، وأعضاء من الإتحاد بحضور رئيس جمعية رجال الاعمال، وممثلي جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس ، لمنع تكرار أزمة ارتفاع الأسعار .

تقدم حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، باستقالته من منصبه عقب الخسارة من نجوم أف سى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الأسبوع الـ14 للدورى.

بدأت المطربة الكبيرة ماجدة الرومى الحفل الختامى لمهرجان الموسيقى العرب فى دورته الـ27 بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفلهارمونى، بقيادة المايسترو نادر عباسى، وقالت الرومى إنها سعيدة بوجودها فى مصر موجهة التحية لكل الحضور.

جردت منظمة العفو الدولية الاثنين الزعيمة البورمية أونج سان سو تشى من جائزة كانت منحتها لها، وذلك بسبب "عدم اهتمامها" بالفظاعات التى ارتكبها جيش بلادها بحق المسلمين الروهينجا.

قال أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن تدخله فى قضية "حمو بيكا ومجدى شطة"، جاء على خلفية ما أثير حولهما والجدل الذى دار على السوشيال ميديا بشأنهما، مشدداً على أن النقابة كان يجب أن يكون لها دور، وتابع: "اللى خلانى أتدخل حالة الهبوط والتدنى اللى شايفها.. الولاد دى أخدوا أكتر من حجهم بكتير.. والسوشيال اتكلمت كتير عن الولاد دول.. فلازم النقابة يكون ليها دور".

تلقت نقابة الصحفيين اليوم خطابا من الإعلامى عمرو الليثى، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس، يتضمن إخطار النقابة بتوقف الجريدة عن الصدور بدءا من شهر يناير المقبل، نظرا لارتفاع تكلفة الطباعة والورق.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى يعد حدثا مهما، خاصة فى ظل هذه الظروف المهمة والصعبة التى تمر بها القارة السمراء، مشدداً على أن مصر تريد تعظيم الاستفادة من هذا الأمر بحيث لا يكون قاصرا على المستوى السياسى فقط بل تمتد إلى المستوى الثقافى والتعليمى وخلافه.

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان ، تقريرا لها حول الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الى ايطاليا ، وتستغرق يومين، للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى.

أطلقت صواريخ مجددًا، مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك حسب خبر عاجل لقناة العربية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتماعاً اليوم مع أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، وأعضاء من الإتحاد بحضور رئيس جمعية رجال الاعمال، وممثلي جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس ، لمنع تكرار أزمة ارتفاع الأسعار .

ينشر "اليوم السابع" صور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مطار باليرمو الإيطالية، فى زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى.

قال المستشار محمود حلمي الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن لجنة تلقى طلبات المرشحين عن المقاعد الخالية بدوائر العريش وزفتى وطامية ، تلقت أوراق 22 مرشحا ، على أن يتم فحص الأوراق ومراجعتها وإعلان قائمة باسماء المرشحين المبدئية يوم 18 نوفمبر الجارى.