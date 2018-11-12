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مواطن يرفع دعوى لشطب اسمه من سجلات الحاسب الآلى الجنائية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:41 ص
مواطن يرفع دعوى لشطب اسمه من سجلات الحاسب الآلى الجنائية محكمة القضاء الإدارى - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقام محمد عاكف، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بالامتناع عن شطب اسمة من سجلات الحاسب الآلى بخصوص القضية رقم 838 لسنة 2012 إدارى الجمالية، ولذلك لحفظ الدعوى نهائيا من النيابة المختصة.
 
واختصمت الدعوى رقم 38300 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى ومدير إدارة الأمن العام.
 
وقالت الدعوى إن المدعى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المنتجات السياحية فوجئ حين استخراجه وتجديد الأوراق الخاصة بشركته وباستعلام الحاسب الآلى لوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات أوراقة الخاصة بالشركة، بوجود اتهام فى المحضر المذكور سابقا والذى تم حفظة من قبل النيابة.
 
 
 
 
 

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