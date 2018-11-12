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مميش: 158 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 12.9 مليون طن فى 3 أيام

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:30 ص
مميش: 158 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 12.9 مليون طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الأحد، عبور 158 سفينة بحمولة 12.9 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت أمس الأحد قناة السويس، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ3 أيام الماضية إلى 158 سفينة بحمولة 12.9 مليون طن.

 

 

 


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