مقتل 5 مهاجرين فى غرق زورق قبالة ساحل غرب تركيا

رويترز

قال خفر السواحل التركى إن خمسة أشخاص منهم ثلاثة أطفال توفوا بعد غرق زورق كان يقل 15 مهاجرا قبالة ساحل غرب تركيا اليوم الإثنين.

وأضاف أن خمسة آخرين فى عداد المفقودين وأن عمليات البحث مستمرة.

وذكر خفر السواحل أنه انتشل ثلاثة أشخاص من البحر بمساعدة زوارق صيد محلية بعد غرق زورق المهاجرين قبالة إزمير. وأضاف أن شخصين تمكنا من السباحة للشاطئ.

وتابع خفر السواحل أن إيرانيا و14 أفغانيا كانوا على متن الزورق قبل غرقه وأضاف أن عمليات البحث عن الخمسة المفقودين مستمرة.

وفى عام 2015 أصبحت تركيا نقطة انطلاق رئيسية لأكثر من مليون مهاجر اتخذوا طريق البحر سعيا للوصول إلى أراضى الاتحاد الأوروبي، وفر كثيرون منهم من الصراعات والفقر فى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحجمت تركيا بدرجة كبيرة انطلاق المهاجرين من أراضيها فى 2016 بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بعد وفاة المئات لدى عبورهم إلى جزر يونانية على مسافة بضعة أميال من الشاطئ التركي.

وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن إجمالى عدد الوافدين عن طريق البحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبى ومنهم من قطعوا رحلة أطول وأكثر خطورة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بلغ 172301 فى 2017 انخفاضا من 362753 فى 2016 و1015078 فى 2015.