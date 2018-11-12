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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:07 م
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مقتل وإصابة 56 من "طالبان" فى اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية فى إقليم قندوز

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:55 ص
مقتل وإصابة 56 من "طالبان" فى اشتباك مع قوات الأمن الأفغانية فى إقليم قندوز الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قال "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغانى شمال البلاد، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 56 مسلحا من حركة "طالبان" قتلوا وأصيبوا خلال اشتباك مع قوات الأمن فى إقليم قندوز شمال أفغانستان.

وأضاف الفيلق- فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الافغانية- أن اشتباكا اندلع بين مسلحين من "طالبان" وبين قوات الأمن والدفاع الوطنى الأفغانية فى منطقة "دشت آرتشى" فى إقليم قندوز.

وأوضح أن 25 مسلحا من "طالبان" قتلوا خلال الاشتباك والغارات الجوية والقصف بالمدفعية التى أجريت ردا على الهجوم، من بينهم قياديان رئيسيان يعرفان بـ "سخى الرحمن" و"قارى حجران".

وأشار الفيلق، إلى أن 31 مسلحا على الأقل من بينهم بعض قادة الحركة أصيبوا أيضا خلال الاشتباك، مضيفًا أن مولا بصير، الذى يعرف باسم "سيا" كان ضمن المصابين، ولم يتم التحقق بعد من هوية بقية المصابين.

ولم يتعرض "فيلق شاهين 209" والسكان المحليون لأى خسائر بشرية خلال الاشتباك، بحسب البيان.

 


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