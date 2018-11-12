مطار القاهرة يسجل وصول أكثر من 4 آلاف سائح خلال 24 ساعة

كتب - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية وصول 4 آلاف و721 سائح عربى وأجنبى من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

وشهد المطار وصول 183 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول أمريكا واليونان والصين وإندونيسا وروسيا واليابان وتايوان وبلجيكا وأوكرانيا، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والأقصر وأسوان، وعدد من البلدان العربية منها الإمارات العربية المتحدة والعراق والبحرين والكويت.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.