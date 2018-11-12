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مصرع 3 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى ومقطورة فى بنى سويف

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:45 ص
مصرع 3 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى ومقطورة فى بنى سويف حادث تصادم - صورة أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى تاجر وزوجته وخالته مصرعهم، صباح اليوم الإثنين، بعد انفجار الإطار الأمامى لسيارتهم الملاكى رقم " 6578 - س. د .ب " واصطدامها من الخلف بمقطورة سيارة نقل رقم " 3682 - ع .ي . ا "  متوقفة على جانب طريق الجيش  الصحراوى الشرقى.

 
ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام وهم : طارق النحاس 48 سنة تاجر معدات -  سائق السيارة الملاكى ، وزوجته سهير فتحى 43 سنة ، وخالته عطيات عمر 50 سنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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