مصرع 3 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى ومقطورة فى بنى سويف

لقى تاجر وزوجته وخالته مصرعهم، صباح اليوم الإثنين، بعد انفجار الإطار الأمامى لسيارتهم الملاكى رقم " 6578 - س. د .ب " واصطدامها من الخلف بمقطورة سيارة نقل رقم " 3682 - ع .ي . ا " متوقفة على جانب طريق الجيش الصحراوى الشرقى.



ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام وهم : طارق النحاس 48 سنة تاجر معدات - سائق السيارة الملاكى ، وزوجته سهير فتحى 43 سنة ، وخالته عطيات عمر 50 سنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.