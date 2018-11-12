مصادر: أجهزة الدولة المصرية تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في غزة

كتب محمد الجالى

أكدت مصادر مطلعة قيام الأجهزة المعنية فى مصر بتكثيف اتصالاتها مع الجانببن الإسرائيلى والفلسطينى لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين فى قطاع غزه ، لا سيما فى ضوء قيام الجيش الإسرائيلى بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعى للقطاع .

وأكد مصدر سيادى رفيع المستوى أن مصر بدورها قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية فى القطاع والإلتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية.

كما أكد المصدر أيضاً أن هناك إتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للالتزام بضبط النفس وعدم الإنزلاق إلى الصراع المسلح والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين كافة الأطراف

وأشار المصدر أن كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية تتابع الأوضاع فى قطاع غزه عن كثب.