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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:58 م
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مسئول: نص معاهدة بريكست أوشك على الانتهاء وسيقدم غدًا لمجلس وزراء بريطانيا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:05 م
مسئول: نص معاهدة بريكست أوشك على الانتهاء وسيقدم غدًا لمجلس وزراء بريطانيا بريكست
أ ش أ
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أكد كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، أن نص معاهدة خروج بريطانيا من التكتل أوشك على أن يكون قد انتهى.

وقال بارنييه لوزراء من الدول الأوروبية الـ 27 الباقية داخل الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين إن العناصر الأساسية لنص معاهدة الخروج تعتبر جاهزة لتقديمها لمجلس الوزراء البريطانى غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه "تم تحديد المعايير المرجعية المتعلقة بأى اتفاق يحتمل إبرامه"، لافتًا إلى أنه لا يزال يتطلب تأييدا سياسيا.

تجدر الإشارة إلى أن القادة الأوروبيين كانوا قد رفضوا خطة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، للمحافظة على روابط تجارية وثيقة بعد بريكست، وطالبوها بإعادة النظر فيها قبل قمة ستعقد الشهر الجاري، فيما يأمل الجانبان فى التوصل لاتفاق خلال العام الحالي، قبل مارس المقبل موعد الخروج الفعلى لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى.


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