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مركز المصالحة الروسى: عودة السوريين من لبنان والأردن تسير بوتيرة ثابتة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:08 ص
مركز المصالحة الروسى: عودة السوريين من لبنان والأردن تسير بوتيرة ثابتة لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسى " حميميم " اللواء يفجينى خارتشينكو أن عملية عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن تسير وفق وتيرة ثابتة.

وأوضح خارتشينكو- وفقا لقناة روسيا اليوم الاثنين، أن فتح معبر "نصيب"على الحدود مع الأردن بشكل كامل يعد من أهم أسباب الزيادة فى عدد السوريين العائدين بعد الحرب، مضيفًا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ينص على عودة 200 ألف لاجئ سورى قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن ثلث اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من الأردن ولبنان كانوا مرضى، وخضعوا للعلاج فور عبورهم الحدود، لافتًا إلى أنه تم تقديم المساعدة الطبية لنسبة 30% من إجمالى السوريين العائدين إلى وطنهم عند نقاط التفتيش الحدودية والممرات الإنسانية المفتوحة أمام اللاجئين".

يذكر أن أكثر من 1.5 مليون سورى قد عادوا إلى مناطقهم، بينهم أكثر من 260 ألفا من لبنان والأردن.

 


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