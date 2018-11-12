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مد أجل الحكم على متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة منظفات لجلسة الغد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:30 م
مد أجل الحكم على متهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة منظفات لجلسة الغد حجز - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، مد أجل  الحكم فى محاكمة المتهم أيمن محمد سعيد، بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 680 ألف جنيه من شركة "هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات"، لجلسة الغد.
 
عقدت الجلسة  بعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن و أحمد سويلم، وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب.
 
ووجهت النيابة للمتهم تهمة اختلاس مبلغ 680  ألف و787 جنيه من شركة " هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات"، باعتبار أحد العاملين بها، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة استلام  عدد من أغراض الشركة على أن يورد ثمنها بعد البيع إلا أنه اختلاسها لنفسه.
 
 
 
 
 

 


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