مدير أعمال"حمو بيكا": دفعنا 3000 جنيه للمهن الموسيقية لإقامة الحفل وفوجئنا بإلغائه

كتب كريم كشك

قال ياسر أبو جيكا، مدير أعمال "حمو بيكو"، أن محمد محمود والشهير بحمو بيكا، لم يختفِ ولكنه يمر بحالة نفسية سيئة خاصة بعد ما حدث معه بالحفل المجانى الأخير، والذى تم إلغائه يوم الجمعة الماضى بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أبو جيكا، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامجه "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية المحور، مساء اليوم، أن بيكا لم يجرم حتى يتعرض لكل هذا الهجوم على مواقع التواصل.

وأضاف أن "حمو بيكو" ليس عضوا فى نقابة المهن الموسيقية، ولكنه لا يظهر إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل النقابة، حيث يسدد على كل حفلة يشارك فيها مبالغ مالية، تتراوح ما بين 1000 لـ 2000 جنيه، وذلك لإقامة الحفلة، مؤكداً أن نفس الأمر حدث بالحفل الأخير له، ومع ذلك تم إلغائه بالرغم من الحصول على ترخيص من نقابة المهن الموسيقية، ودفع الرسوم المطلوبة.

وحول ما حدث فى حفل "حمو بيكا" الأخير، أوضح ياسر أبو جيكا أنه العدد كان كبيرا للغاية ومع هذا العدد الكبير ظهر حمو بيكا لمدة ساعة مع جمهوره، موضحا أنه تم إلغاء الحفلة من أجل الحفاظ عليهم، حيث طالبهم بمغادرة المكان، وبالفعل بدأت البنات المتوجدات فى المغادرة، ثم غادر الشباب.

وشدد "ياسر أبو جيكا"، على أنه لم تحدث أى حالات تحرش خلال هذه الحفلة، ولم تحرر أى محاضر للتحرش، ومع العدد الكبير تدخلت أجهزة الشرطة لتنظيم الحركة فقط.