مختار جمعة: تشكيل لجنة عليا لضمان جودة الدعوة والعمل بـ"الأوقاف"

كتب إسماعيل رفعت

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل لجنة عليا لضمان الجودة بالوزارة برئاسة رئيس قطاع مكتب الوزير، تتبعها لجان فرعية تضم كوادر متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتكون غالبية أعضائها من خارج الوزارة وخارج هيئة الأوقاف.

وتهدف لوضع مقاييس جودة الأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها في المجالات التالية : المجال الأول : الدعوة وتجديد الخطاب الديني ، المجال الثانى: إدارة شئون وأعيان الوقف، المجال الثالث : الشئون المالية والإدارية والقانونية وخدمة المجتمع ، المجال الرابع : مجالات النشر والتواصل الإلكترونى و الحوار الحضارى والإنسانى .

وسيتم اختيار نخبة وطنية متميزة ومتخصصة في كل مجال من المجالات المذكورة للإفادة من خبراتهم فى قضايا الحوكمة ووضع مقاييس للجودة قابلة للقياس، وتقييم القائم منها والعمل على تحديثه وتطويره، والإسهام في برامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة، ومراقبة الأداء وتقييمه فى مختلف المجالات، قصد الارتقاء بمستوى الأداء والوصول به إلى أقصى درجات التميز والإبداع في مختلف مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها.