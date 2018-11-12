محمد فوزى يضع استراتيجية مقترحة للإعلام الرياضى لوزارة الشباب

كتبت أسماء عمر

حصل محمد فوزى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، على درجة الدكتوراه بدراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة للإعلام الرياضى لوزارة الشباب والرياضة"، تهدف لتنظيم العمل الإعلامى داخل الوزارة، من خلال استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية بناء شخصية الإنسان المصرية، واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

واستندت الدراسة للتحليل البيئى للمنظومة الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لوضع استراتيجية اعلامية وفقا للضوابط والمعايير العلمية، وكذلك وضع نموذج تطبيقى للاستراتيجية بخطة زمنية وآليات تنفيذ ومؤشرات أداء.

وكان الدكتور محمد فوزى قد حصل فب عام 2014 على درجة الماجستير، بعنوان " ميثاق إعلامى مقترح للحركة الرياضية بجمهورية مصر العربية" من جامعة حلوان، وقد حصل ايضا على دبلوم الاعلام الرياضى من جامعة القاهرة، ودبلوم الادراة الرياضية من جامعة الاسكندرية، ودراسة متقدمة فى علوم الرياضة، من جامعة لايبزج بدولة ألمانيا.

وعمل الدكتور محمد فوزى فى العديد من الوسائل الإعلامية المصرية والعربية، كمراسل ومقدم برامج، والتحق بالعمل بوزارة الشباب والرياضة منذ عام 2011، وعمل كمنسق إعلامى بالادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام، كما تم إختيارة كمتحدثا رسميا لوزارة الشباب والرياضية، عندما تولى الدكتور أشرف صبحى حقيبة وزارة الشباب والرياضة. يشار الى انه تم مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد فوزى عبد المنعم دحروج المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة وعنوانها: "استراتيجية مقترحة للإعلام الرياضى لوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية".

وذلك بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية أشرف على الرسالة أ.د. نازك مصطفى سنبل أستاذ التنظيم والإدارة المتفرغ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية (بنات) جامعة الإسكندرية، و أ.د. شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأ.م.د. ريهام أمين حمزة الأستاذ المساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية (بنات) جامعة الإسكندرية. وناقشها أ.د. حسن أحمد عطية الشافعى أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية (بنات) جامعة الإسكندرية، و معالى أ.د. أشرف محمد صبحى وزير الشباب والرياضة وأستاذ إدارة الأعمال الرياضية بكلية التربية الرياضية (بنين) جامعة حلوان.