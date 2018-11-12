محمد البشارى: قناة الجزيرة الناطق الرسمى لجماعات القتال

طالب الدكتور محمد البشارى الأمين العام للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، المجتمع الدولى بتجريم التكفير والتطرف العنيف وملاحقة الدول الراعية له، وذلك خلال مشاركته فى اللقاء الرابع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامى فى عاصمة داغستان الذى عقد يومى ١١ و١٢ نوفمبر، والذى ترأسه فلاديمير فاسيلييف رئيس داغستان، وبحضور رئيس تتارستان رستم مينيخانوف، ورئيس البرلمان الشيشانى، حيث نبه البشارى إلى إشكالية نفاق التعامل الحقوقى مع قدسية حرية الرأى والتعبير وبين تعيير مآل إطلاق التكفير المحرض على اقتراف جريمة القتل، اذ أن ضحاياه تعد بالآلاف خصوصا فى مجتمعات العالم الاسلامى.

و استنكر البشارى فعل بعض القنوات الإخبارية التى لا تتحرى النباهة فى التعامل مع الأحداث الإرهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية التى أصبحت الناطق الرسمى لجماعات القتال من القاعدة وداعش وبوقا إعلاميا لقياداتها المجرمة.

واعتبر الأمين العام للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة إذاعة بيانات الجماعات المقاتلة شريك فى وقوع الجرائم ووجب على المجتمع الدولى القيام بمسؤوليته فى اجتثاث كل مسببات الإرهاب بسن تشريع أممى يجرم التكفير والتطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب وملاحقة الدول الراعية له إما دعما ماليا او إعلاميا او احتضان لعناصره او منابره الإعلامية.

و عن صورة الآخر فى المناهج والمقررات الدراسية أوصى الدكتور محمد البشارى بأهمية￼ تصحيح الصورة النمطية والعمل على تحسين الآخر للقضاء على كل أسباب العنصرية وكراهية الآخر، كما طالب البشارى بإعداد حقيبة تدريبية لرجال الدين من المسلمين والمسحيين تأهلهم بقيم السلم والتسامح تحقيق العيش الكريم المشترك والوئام الوطن.

و يشارك المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة فى اللقاء الرابع لروسيا العالم الاسلامى بوفد يرأسه الدكتور على النعيمى وأمينه العام الدكتور البشارى، ُيشار إلى أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامى تم تأسيسها عام 2006، تحت قيادة الدبلوماسى الروسى يفجينى بريماكوف والرئيس الأول لتتارستان مينتيمير شيميف وذلك بعد انضمام روسيا لمنظمة التعاون الإسلامى كمراقب، وتتكون المجموعة من 33 شخصية عامة من 27 دولة من بينهم رؤساء حكومات سابقون، ووزراء خارجية وعلماء دين من إندونيسيا والامارات العربية المتحدة ومصر ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وإيران والكويت ودول أخرى.